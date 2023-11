La creatività in officina. Vimi inventa delle viti che si auto-monitorano

Nuove viti "intelligenti" per la Vimi Fasteners, azienda con sede a Novellara impegnata a livello internazionale nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per diversi settori industriali.

La Vimi Fasteners ha brevettato delle viti dotate di sensori che permettono di monitorare la corretta funzionalità del collegamento filettato. Si conferma dunque una vivacità ideativa e produttiva dell’azienda novellarese, documentata dai continui investimenti di importanti risorse, cioè circa il 5% del fatturato negli ultimi quattro anni, su programmi di ricerca e sviluppo per produrre nuovi prodotti e innovare i processi produttivi.

"Abbiamo conseguito importanti risultati sui sistemi di fissaggio ad alta resistenza e in lega leggera come il titanio – spiega l’amministratore delegato Marco Sargenti – e, più in generale, questi progetti hanno ampliato la nostra offerta, ampliando il business tra clienti esistenti e particolarmente esigenti e tra nuovi interlocutori".

È di sole alcune settimane fa la domanda di brevetto avanzata da Vimi Fasteners per realizzare delle ’viti intelligenti’, dotate di particolari sensori per monitorare la corretta funzionalità del collegamento filettato. E’ una novità sul mercato, che aumenta pure la sicurezza del prodotto finito, con maggiori garanzie delle potenziali delle viti utilizzate per assembleare i vari componenti di impianti e macchinari. La Vimi Fasteners sta inoltre sviluppando i progetti per migliorare sempre più la qualità del lavoro e il benessere dei dipendenti, con un occhio di riguardo alla conciliazione fra occupazione professionale e vita privata. L’azienda promuove il principio di ’mettere la persona al centro’ e creare una significativa aggregazione tra i dipendenti, che per il 13% sono di ben dieci differenti etnie. Sul fronte ambientale sono state incrementate le procedure per eliminare gli sprechi e ci sono stati ulteriori investimenti in energie rinnovabili, attraverso il potenziamento dell’impianto fotovoltaico installato in azienda.

"Siamo convinti di aver intrapreso un percorso virtuoso – prosegue Sargenti – e vogliamo impegnarci a portarlo avanti ponendo la persona al centro dei processi aziendali, che nulla tolgono al raggiungimenti degli obiettivi economico-finanziari".

