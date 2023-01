La Cri ’convoca’ il Pd "Notizie infondate"

La Croce rossa di Guastalla "convoca" il Pd. E lo fa per chiarire una volta per tutte le motivazioni del commissariamento avvenuto nell’estate del 2021 e poi risolto con l’elezione di un nuovo presidente, tuttora in carica, nel dicembre di quello stesso anno. Continua a sollevare polemiche la vicenda legata al commissariamento di diversi Comitati di Croce rossa, in giro per l’Italia, nel periodo in cui il presidente nazionale dell’associazione è stato Francesco Rocca, ora candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra.

Nei giorni scorsi un gruppo di parlamentari del Pd ha presentato un’interrogazione al governo, segnalando i vari commissariamenti, probabilmente per evidenziare presunte carenze nella gestione della Croce rossa da parte dell’avversario politico. Ma nell’elenco è stata inserita anche la Croce rossa di Guastalla. "Le motivazione del commissariamento del 2021 – ribadisce l’attuale presidente Francesco Davolio – erano legate a divergenze interne, assolutamente estranee alla gestione nazionale della Croce rossa. Parte del consiglio direttivo si era dimesso e si è andati alle elezioni di un nuovo presidente. Stop. Invece, dopo che su alcuni organi di stampa e sul web si è parlato dell’interrogazione del Pd, stiamo ricevendo telefonate e richieste di chiarimenti da numerosi volontari, preoccupati da queste notizie false".

Dell’argomento si è parlato pure ieri a Bologna, in occasione di un incontro con i presidenti regionali dei vari Comitati di Croce rossa, dove Davolio ha segnalato il disagio provocato dalla diffusione di "notizie senza fondamento". I vertici della Cri di Guastalla hanno chiesto un incontro urgente con i rappresentanti istituzionali locali del Pd, chiedendo pure di evitare coinvolgimenti della storica associazione in possibili strumentalizzazioni di natura politica.

a.le.