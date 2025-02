La crisi che genera opportunità

La crisi per i greci era un punto di svolta, un’opportunità al cambiamento. Chissà che non rappresenti questo il nuovo corso del Mercato Coperto, con il colosso portoghese che se ne va, lasciando alla città le sorti della galleria. In un centro storico agonizzante dal punto di vista commerciale e dell’attrattività, ora servono coraggio e finanziamenti, politiche di investimento e scelte di campo da parte di privati e dell’amministrazione. Assieme, per non perderci per strada il cuore e la storia. Nello stesso giorno ricordare Renzo Bonazzi e Romolo Valli è un po’ come ricordare a noi stessi che esiste una responsabilità sociale e intellettuale, che si traduce anche nel diritto alla bellezza. Non dimentichiamolo.