La crisi morde, sempre meno aziende in provincia. Flessione dell’1,8% rispetto al già deficitario 2024

Non accenna ad arrestarsi la tendenza alla diminuzione del numero delle imprese attive nella provincia di Reggio. Nei primi nove mesi del 2025, infatti, il sistema imprenditoriale ha registrato una flessione dell’1,8% rispetto al 2024, quando già si era scontata una diminuzione dell’1,6% su base annua. Alla fine dello scorso mese di settembre, erano attive nella nostra provincia 46.926 aziende, vale a dire 858 in meno rispetto al settembre 2024. In due anni – come evidenziano le analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere – si sono così perse oltre 1.600 imprese, considerando il fatto che già un anno fa le unità attive erano scese di 756 unità. Il dato dell’area reggiana è peggiore di quelli nazionale e regionale, rispettivamente a -0,6% e a -0,7%. A seguito delle modifiche intervenute nei mesi scorsi sulla classificazione delle attività economiche, ora è impossibile determinare quali siano stati, con esattezza, i movimenti all’interno dei diversi comparti produttivi e di servizio.

Dalle analisi emerge un quadro settoriale caratterizzato dal primato del comparto edile quanto ad incidenza sul totale delle imprese reggiane. Questo comparto, infatti, vede attive 10.320 unità, che pesano per il 22,0% sul totale. Con una quota leggermente più bassa (21,4%), al secondo posto si colloca il comparto dei servizi alle imprese. Molto significativa, poi, la presenza imprenditoriale nel commercio, che conta 8.424 realtà attive e un’incidenza del 18,0% sul totale. Più distaccati i comparti manifatturiero (5.854 unità e incidenza al 12,5%) e agricolo (5.379 e 11,5%).