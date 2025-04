La critica alla giunta: "Associazioni sportive messe in ginocchio"

"A Casalgrande lo sport, un tempo motore di inclusione, crescita e coesione sociale, oggi sembra diventato un peso per l’amministrazione comunale". A sostenerlo è il consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle Giorgio Bottazzi. Un tema, quello dello sport, che aveva già sollevato polemiche.

Bottazzi sostiene che le scelte "dell’attuale giunta stanno mettendo in ginocchio le associazioni del territorio, lasciandole senza risorse, visibilità e prospettive. Con l’introduzione dei cosiddetti ‘bandi a zero euro’, il Comune ha di fatto abdicato al proprio ruolo di promotore e sostenitore del tessuto associativo locale. Le società sportive si trovano oggi costrette a lottare per la sopravvivenza, senza alcun supporto economico da parte dell’ente". L’esponente dell’opposizione ribadisce che lo "sport a Casalgrande merita di più: merita rispetto, ascolto e investimenti. Continuare su questa strada significa spegnere l’entusiasmo di centinaia di volontari, giovani e famiglie".

m. b.