La critica di Pagliani (FI): "Sbagliato non riaprire il punto nascite"

Dopo le prese di posizione di consiglieri comunali di ogni forza politica, insieme ad amministrazioni pubbliche della Bassa mantovana per chiedere la riapertura del Punto nascite all’ospedale di Guastalla, anche la Provincia di Reggio viene sollecitata in tal senso.

Il consigliere provinciale di Forza Italia, Giuseppe Pagliani, ha presentato un ordine del giorno che impegna la Provincia "a opporsi alla scelta sbagliata di non riaprire l’Ostetricia Ginecologia a Guastalla", organizzando pure un consiglio aperto ai cittadini proprio per trattare questo argomento come unico punto in discussione. Si chiede poi di inviare lo stesso ordine del giorno anche al ministero della Sanità, consiglieri regionali e parlamentari reggiani.