La Croce Bianca premia i volontari storici e sogna nuovi mezzi

È l’acquisto di una nuova automedica del valore di 60mila euro l’ obiettivo della Croce Bianca per riuscire ad operare in modo sempre più efficace sui territori di Gattatico, Campegine e Sant’Ilario. Due tornei di pinnacolo e di burraco, che sono iniziati ieri sera al parco San Rocco, e la donazione dei punti Conad da parte dei cittadini sono due dei modi in cui si può contribuire ad arricchire i parco-mezzi della pubblica assistenza. Per la donazione dei punti, basta recarsi al banco informazioni del Superstore di Sant’Ilario e del supermarket di Taneto per effettuare il ‘prelievo’ dalla tessera; l’iniziativa proseguirà anche nelle prossime settimane.

Sono giorni di grande fermento, per la Bianca. Mentre in sede ci si prepara al nuovo bando per accogliere giovani che intendono svolgere il Servizio Civile volontario, il consiglio direttivo presieduto da Patrizia Casciano ha premiato - presenti i sindaci Luca Ronzoni (Gattatico) e Carlo Perucchetti (Sant’Ilario) - con medaglie ed attestati di benemerenza un gruppo di volontari storici: tra i decani Gianluca Donelli e Francesca Decimelli, medaglia d’oro per 40 anni di onorato servizio; a Giulio Davoli targa per i 25 anni e a Mirco Morelli per i 30 targa.

f.c.