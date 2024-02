La Croce rossa arruola 25 nuovi volontari

Un nuovo, piccolo esercito di volontari, ultimato il percorso formativo, è pronto per entrare tra la fila degli operatori sanitari della Croce Rossa di Carpineti, Baiso e Cerreto.

Sabato scorso 25 volontari del soccorso hanno portato a termine l’iter formativo presso il Comitato di Carpineti-Baiso-Cerreto della Croce Rossa Italiana (foto), quindi sono pronti ad indossare la classica divisa per affrontare i loro turni di servizio rispondendo alle richieste dei cittadini.

Tra questi nuovi ‘arruolati’ ci sono quattro giovanissimi che verranno impiegati prevalentemente nelle attività divulgative nell’ambito scolastico, legate alla prevenzione di vario genere in età adolescenziale. Il corso, iniziato il 25 settembre scorso, si è sviluppato attraverso un centinaio le ore di lezione con tanto di esercitazioni pratiche e simulazioni in base alla complessa casistica dell’attività di soccorso. Grandissima la soddisfazione del Comitato locale della Croce Rossa che vede arricchire le proprie fila di volontari, contribuendo a radicare ulteriormente la cultura del volontariato nelle comunità appenniniche in cui opera.

s.b.