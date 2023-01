La Croce Rossa cerca nuovi volontari

Un nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa del comitato di Scandiano. La prima lezione si terrà nella serata di lunedì 9 gennaio alle 20.30 nella sede della Cri scandianese nella sala ‘S. Litrico’. E’ possibile scegliere il proprio percorso preferito: trasporti sociali ed emergenza-urgenza, attività sociali, Protezione Civile, attività per i giovani, diritto internazionale umanitario e sviluppo del volontariato. L’età minima richiesta è di 14 anni. L’accesso è libero e gratuito. Per le iscrizioni consultare direttamente il sito internet www.gaia.cri.it. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3311533446 oppure attraverso l’indirizzo di posta elettronica [email protected]

E’ certamente fondamentale sul territorio scandianese la presenza dei volontari della Croce Rossa, impegnati assiduamente in numerosi servizi di urgenza sulle ambulanze e non solo. Tante sono le iniziative promosse. Recentemente la Cri di Scandiano ha annunciato anche la conclusione del corso Opem (operatori nel settore emergenza) che consiste nella formazione di base per tutti i volontari interessati a svolgere attività nel settore di Protezione Civile. I 27 partecipanti hanno seguito lezioni di teoria e pure partecipando a prove pratiche per poter quindi operare in contesti di emergenza.

mat. b.