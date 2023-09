La Croce Rossa compie 50 anni Domani la festa a Palazzo Ducale

La Croce rossa di Guastalla compie mezzo secolo di vita. "Fai la differenza. Cancella l’Indifferenza", è il motto che il Comitato di Croce rossa di Guastalla (foto) ha deciso di sposare per il suo 50° anniversario.

Tanti i significati che rappresenta, a partire dall’appello ai cittadini ad entrare a far parte della associazione, sempre alla ricerca di nuove forze per garantire i servizi basilari.

Proprio in questa ottica il Comitato di Cri di Guastalla si prepara a festeggiare il suo mezzo secolo di vita.

Domani è in programma una festa nel centro storico di Guastalla, in cui cittadini e ospiti potranno conoscere in maniera più specifica lo spirito che da sempre muove l’organizzazione di volontariato e gli ambiti in cui opera all’interno di sei aree: tutela e salute con delegato Mirko Pagliari, inclusione sociale con delegata Milena Salardi, l’emergenza con coordinatore Riccardo Papotti, Principi e valori con delegato Gianluca Fontanesi, area giovani con delegato Gaetano Collodoro, sviluppo associativo affidato a Francesco Davolio, che è pure presidente.

La festa a palazzo ducale prevede domani alle 18 il saluto delle autorità, alle 19,30 la cena celebrativa con consegna delle benemerenze. Inoltre, da lunedì 18 settembre alle 21 inizia il corso per aspiranti volontari, con la presentazione delle attività, a cui tutti i cittadini sono invitati.

Antonio Lecci