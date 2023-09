La Croce Rossa di Bagnolo cerca volontari: lunedì presentazione corso di formazione

La Croce rossa di Bagnolo è alla ricerca di nuovi aspiranti volontari pronti a sostenere i vari servizi di competenza della associazione locale. Al via, a questo proposito, un nuovo corso di formazione per volontari.

La presentazione del corso, con partecipazione libera a tutti e senza alcuni impegno o vincolo, è in programma per la serata di lunedì 11 settembre alle 20,45, alla sede della associazione di volontariato, in via Tassone 3, alle porte del centro abitato di Bagnolo.

Si tratterà anche di una buona occasione per conoscere le attività della Croce rossa, le quali non si limitano ai servizi di Emergenza-urgenza, ma spaziano in tantissimi altri campi dell’assistenza, dell’aiuto e della solidarietà.

La Croce rossa di Bagnolo è attiva 24 ore su 24 sul territorio del paese della Bassa, ma il suo servizio si estende anche verso Cadelbosco Sopra e l’area nord di Reggio città.

Di recente si è rischiato di perdere il servizio nelle ore serali e notturne (così come per la Cri di Reggiolo) per scelte dei vertici Ausl.

Ma poi queste ipotesi sono state escluse, anche grazie all’intervento delle istituzioni locali e dei moltissimi cittadini, preoccupati dagli effetti che questa "assenza notturna" avrebbero potuto provocare.