La Croce Rossa di Guastalla festeggia 50 anni: corso per aspiranti volontari

I volti giovani e sorridenti di Gio, Maru e Leti accompagnata la frase "Noi siamo Croce rossa". E’ questa l’immagine che promuove l’invito ai cittadini a diventare volontari dell’associazione. A Guastalla il Comitato Cri locale organizza un corso per aspiranti volontari, che verrà presentato il 18 settembre alle 21 nella sede di via Allende. C’è bisogno di nuovi volontari per garantire tutti i servizi richiesti dalla cittadinanza. Intanto, la stessa Croce rossa guastallese si prepara a festeggiare il mezzo secolo di vita, con un evento di compleanno il 10 settembre, nell’ambito della festa dello sport e del volontariato che si svolgerà in centro storico. In serata il saluto delle autorità e dei dirigenti Cri, poi la cena a palazzo ducale con la consegna delle benemerenze, tra dimostrazioni, attività varie, il "villaggio di Croce rossa", esposizione dei mezzi di servizio. Sono sei le aree di intervento della Cri locale: Tutela e Salute con delegato Mirko Pagliari, Inclusione sociale coordinata da Milena Salardi, le Emergenze con delegato Riccardo Papotti, Principi e valori con delegato Gianluca Fontanesi, l’Area giovani affidata a Gaetano Collodoro, lo Sviluppo associativo con delegato Francesco Davolio, che è anche il presidente in carica della Cri guastallese.