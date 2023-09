La Croce Rossa di Reggiolo cerca volontari: 600 trasporti fatti nel 2021

La Croce Rossa di Reggiolo cerca nuovi aspiranti volontari. E stasera alle 21 nella sede di via Cappelletta, in paese, si svolge un incontro di presentazione del nuovo corso, in partenza l’11 settembre, rivolto a persone con almeno 14 anni di età, previsto in tre fasi.

Nel primo si parla della Croce rossa in generale, della sua storia e degli obiettivi. Si entra poi nel merito delle attività e della formazione per operare anche sulle ambulanze in servizi ordinari, fino all’Emergenza-urgenza.

La Cri reggiolese, guidata dal presidente Christopher Bonifazi, svolge un importante servizio sul territorio: nei primi mesi del 2023 sono stati circa seicento gli interventi e trasporti effettuati per il 118. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0522-971199.