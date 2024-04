La Croce Rossa festeggia 40 anni Pranzo al parco con i volontari

La Croce Rossa di Reggiolo festeggia i 40 anni di vita. A lungo alle dipendenze del comitato di Guastalla, di recente ha ottenuto la piena autonomia, crescendo ulteriormente con nuovi mezzi e nuovi volontari. E per festeggiare l’importante traguardo, domani al parco dei Salici, a Reggiolo, è previsto un pranzo con volontari e operatori Cri, durante il quale è prevista la consegna di attestati di riconoscenza ai volontari ancora in servizio con 35, 30, 25, 20 e 15 anni di attività nell’associazione. Nel pomeriggio, dalle 16, al parco dei Salici sono in programma eventi aperti a tutti con servizio bar, la mostra di elaboratori delle classi elementari, stand vari con animazioni per bambini e adulti, fino al concerto musicale dei Blade Cisco, con ingresso libero. La Croce Rossa reggiolese si occupa dei servizi di emergenza-urgenza su un vasto territorio, 24 ore su 24.