La Croce Rossa in Vaticano: "Pronti ad aiutare per il funerale. L’umanità di Francesco ci lega a lui"

Sono circa 200 i volontari della Croce Rossa Italiana già operativi a Roma per garantire assistenza durante il funerale di Papa Francesco, con oltre 30 ambulanze pronte a intervenire e altre che arriveranno in città proprio oggi. Tra loro anche una nutrita unità di Reggio, coordinata dal presidente del comitato reggiano Mario Restuccia, che ci ha raccontato il dietro le quinte di questa imponente macchina organizzativa.

"Noi della Croce Rossa - spiega - siamo stati attivati tramite la colonna mobile nazionale, che coordina l’intervento su scala italiana. Da Reggio siamo già arrivati in quattro, ma attendiamo altri quindici volontari tra oggi e domani. Qui ci sono colleghi da tutto il Paese. I servizio sanitario sarà garantito ininterrottamente fino a domenica.

I compiti dei volontari sono diversi: "Abbiamo equipaggi in ambulanza, con medici e infermieri, ma anche squadre appiedate, dislocate nei punti in cui è previsto il maggior afflusso di gente. Al momento tutto procede in maniera lineare".

Dietro questa apparente semplicità, però, c’è una struttura complessa che si muove in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte. "C’è un grande lavoro di coordinamento. Le associazioni dialogano costantemente e nulla è lasciato al caso. Spesso tutto questo sforzo non si vede se non nel momento in cui c’è davvero bisogno. Ma dietro ad una giornata come quella di domani ci sono migliaia di persone che lavorano".

Restuccia non nasconde anche la dimensione personale ed emotiva di questo servizio. "La Croce Rossa è un’organizzazione laica, ma molti di noi sono cattolici. Per me ad esempio essere qui è un’emozione forte. Papa Francesco era una figura che ha cambiato il modo di pensare di tanti credenti. Era perfettamente allineato coi principi della Cri: la sua vicinanza agli ultimi, la sua umanità, non era solo parole, erano fatti. Questi aspetti ci uniscono profondamente".

Durante eventi come questi, seppur tristi, c’è anche un legame di comunità che si rafforza all’interno dei gruppi: "La cosa bella della Croce Rossa è che, pur essendo in tantissimi – oltre 150mila – ci si riconosce. Si condividono momenti intensi, sia gioiosi che emergenze. E quei momenti ti restano dentro". Anche se non tutti possono permettersi lunghi spostamenti o giorni di assenza dal lavoro, la disponibilità è stata altissima: "In molti avrebbero voluto venire, anche solo per un giorno. Io ad esempio rientrerò domenica. Non è semplice muoversi, serve una logistica speciale, ma lo spirito di servizio è fortissimo".

In fondo, ciò che resta è il cuore di tutto: "L’empatia. È uno dei nostri principi fondanti. E lo era anche per Papa Francesco. Non solo a parole, ma nei gesti, nei fatti, nello sguardo che sapeva rivolgere a chi aveva bisogno".

Elia Biavardi