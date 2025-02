La Croce Rossa piange il volontario Lauro Varani: "Sempre disponibile, gentile e mai fuori luogo"

La Croce Rossa di Reggio piange Lauro Varani (foto), venuto a mancare mercoledì all’età di 72 anni. "La notizia ci ha sconvolto – dice il presidente Cri Reggio, Mario Restuccia, che è molto vicino alla famiglia –. Solo qualche settimana fa aveva fatto il suo ultimo turno".

Varani, riferisce il presidente, si occupava dei trasporti secondari per dimissioni, trasferimenti da un ospedale all’altro o per visite mediche. "Era in pensione e faceva il soccorritore volontario da qualche anno, una persona che si è fatta apprezzare molto fin da subito – continua Restuccia –. Di carattere abbastanza riservato ma sempre disponibile e mai fuori luogo".

La Croce Rossa di Reggio esprime il proprio cordoglio alla famiglia del 72enne. Varani lascia la moglie Mariagiulia, il figlio Massimiliano con Corinne, il suocero Ermete ed i parenti tutti. Il funerale si terrà oggi alle 11,30 partendo dalle camere ardenti del Santa Maria Nuova per il cimitero di Coviolo in attesa di cremazione. La famiglie chiede non fiori ma eventuali offerte al Co-re reparto di Onco-ematologia di Reggio. IBAN: IT34Y0306902477100000046052.