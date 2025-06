La Croce Verde inaugura il nuovo mezzo donato da Gervaso Corbelli

Giornata di festa per la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto con l’inaugurazione di un nuovo mezzo, donato da Gervaso Corbelli, e l’annuale assemblea per la presentazione del Bilancio. All’evento ha partecipato la sorella di Gervaso in rappresentanza della famiglia, alla quale è stata consegnata una targa di ringraziamento da parte della Croce Verde. Presenti anche la consigliera provinciale Claudia Martinelli e l’assessore al welfare di Castelnovo Monti Silvia Dallaporta.

"Non è stata l’unica donazione che ha reso ulteriormente speciale la giornata – ha precisato il presidente Fiorentini – anche i nostri Alpini hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai servizi di Pubblica Assistenza donando 1.000 euro per sostenere le attività che portiamo avanti ogni giorno. A loro va il più grande ringraziamento, anche perché ci sono sempre vicini per qualsiasi necessità di aiuto e collaborazione".

s.b.