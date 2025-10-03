La Croce Verde invita tutti a lezione: "Il primo soccorso è fondamentale"

Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso indetto dalla Croce Verde di Villa Minozzo. Prenderà il via lunedì 13 ottobre, alle 20.30, nella sede dell’associazione, in piazza del Volontariato 1. Il corso è aperto a tutti.

"Quando una persona è colpita da un malore, da un incidente o da un infortunio, la sua vita può dipendere dai primi gesti di chi interviene. Chi presta aiuto non deve mai sostituirsi al personale medico, ma deve saper agire con prontezza e responsabilità, mettendo in pratica alcune regole fondamentali. Ecco perché riteniamo che questo tipo di preparazione debba essere universale. Ognuno può imparare il primo soccorso e ciascuno dovrebbe essere in grado di attuarlo in caso di emergenza". Così dicono gli organizzatori, che invitano tutti, dai quattordici anni in su, a partecipare al percorso formativo, articolato in quattro serate, giunto alla sua 63ª edizione, gratuito e rivolto in particolar modo a coloro che, per ragioni professionali, devono acquisire un’idonea certificazione per la tutela della salute sui luoghi di lavoro, come gli artigiani, i commercianti e i dipendenti.

Il volontariato costituisce "la colonna portante della nostra pubblica assistenza - affermano - e questa iniziativa permetterà anche di presentare, fra l’altro, i servizi sociali in cui i volontari possono impegnarsi, ad esempio come centralinisti, accompagnatori, autisti per dialisi, visite programmate, centri diurni, trasporto pasti e medicine."

s.b.