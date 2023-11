La Crus a Reggio per la reunion

I La Crus hanno scelto il Festival ’Il Rumore del Lutto’ per la loro anteprima live dell’attesissima reunion.

La band che ha segnato la scena musicale italiana con la propria innovazione artistica, con album di grande spessore e successo e con brani iconici come ’Io confesso’, pubblicato il 27 ottobre in una nuovissima versione arricchita dalla voce di Carmen Consoli, tornano protagonisti della musica italiana.

Sta per essere pubblicata, infatti, la nuova fatica discografica e il conseguente tour di presentazione a primavera 2024.

L’occasione unica e irripetibile, di ascoltarli in anteprima, è fissata sabato al teatro Ariosto (ore 20.30), dove i La Crus si esibiranno insieme a Paolo Benvegnù sullo stesso palco in una serata suddivisa in due atti: Benvegnù, cantautore tra i più talentuosi, sarà il primo ad aprire il concerto, seguito dai La Crus; sul palco Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica), Cesare Malfatti (chitarre e campioni), Chiara Castello (tastiere e cori), Marco Carusino (basso e chitarre), Leziero Rescigno (batterie).

L’evento, oltre ad essere il ‘finissage’ della rassegna, è dunque una clamorosa prima nazionale e promette di essere uno dei momenti più attesi della programmazione del Festival ’Il Rumore del Lutto’, che chiude la lunghissima programmazione proprio stasera con questo doppio live.

Biglietti ancora disponibili sul sito Vivaticket

Prezzi: posto unico a 20 euro più 2 di diritti prevendita.

Info: irdlbiglietteria@gmail.com

Il ’Rumore del Lutto’ ha avuto come slogan ’Vivi intensamente, abbraccia ogni istante’, frase che mira a creare una connessione profonda tra il pubblico e i contenuti del Festival. "Essi invitano a partecipare attivamente alla rassegna, esplorando le variegate rappresentazioni artistiche e culturali in modo aperto, empatico e riflessivo, con l’obiettivo di arricchire le proprie prospettive di vita".