La cultura della legalità s’impara anche in laboratorio

Entra nel vivo il progetto "Educhiamo il futuro", che vede protagonista la polizia locale della Bassa Reggiana con interventi nelle scuole locali per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare i ragazzi sui problemi legati all’uso e abuso di alcol e droghe. Nei due incontri al centro sociale di Guastalla sono state coinvolte le classi quarte dell’istituto Carrara, con oltre 150 studenti che hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente ai laboratori, sperimentando l’utilizzo di strumenti come pre-test alcol e droghe, etilometri, microscopi per l’analisi dei documenti e altro ancora. I ragazzi hanno potuto verificare le difficoltà generate dallo stato di alterazione, riprodotte con occhiali distorsori.

Protagonista anche l’agente Argo, dell’Unità cinofila, che per l’occasione ha dato dimostrazione delle sue capacità di ricerca, svelando i luoghi dove i suoi colleghi umani avevano nascosto qualche sostanza illecita.

"Ai giovani guidatori abbiamo dimostrato come la presunzione di essere in grado di guidare dopo aver bevuto alcol o assunto stupefacenti sia una pura illusione. Spesso questa idea si scontra con la dura realtà degli incidenti", ha spiegato il comandante Francesco Crudo.

a.le.