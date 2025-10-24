La cultura digitale regna allo Spazio Gerra

Per la rassegna “Animali Intelligenti”, allo Spazio Gerra sono in programma tre giorni di podcast, concerti, incontri, workshop e proiezioni alla scoperta di storie di successo legate al podcasting e alla cultura digitale.

Nell’ambito del percorso di co-progettazione culturale “Animali intelligenti” lanciato dal Comune, è nato “Un PodiDigitale”, festival dedicato all’intreccio tra cultura e mondo digitale.

Apre il weekend, oggi alle 18, il raduno di “Profili seriali”, che attraverso giochi, talk, installazioni e un documentario approfondisce il concetto di serialità come approccio alla rete e ai social.

Domani, dalle 16, si alterneranno dallo studio PodEmilia dello Spazio Gerra, incontri, live podcast e performance con alcune realtà emergenti e giovani autori, tra cui Francesca Zanni, vincitrice del premio Pod Radio24 per “Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi” e autrice del libro tratto dall’omonimo podcast true crime “Irrisolti. Dieci crimini italiani” con una lezione-talk dal titolo “Podcast: istruzioni per l’uso” su podcast e giornalismo insieme a Enrico Bergianti e Davide Montesarchio. E la serie audio Movin’ Up/Emergere curata da Viola Bertolin, Alessio Guzzo e Riccardo Casella.

Digital Freaks, la community reggiana che esplora con uno sguardo critico e ironico il mondo digitale, incontrerà due realtà che si occupano di podcast e luoghi di aggregazione: la milanese Est Radio e La Merenda Podcast con base presso Dumbo a Bologna.

Si prosegue con “Podcast Economy: storia, evoluzione e qualche numero di una rivoluzione” insieme a Francesco Tassi (di Vois) che, intervistato da Nick Giacchè, racconterà come il podcast sia passato in pochi anni dal microfono di casa a milioni di ascolti, dall’essere un hobby di nicchia per pochi nerd a un’impresa culturale con un impatto reale su brand, media e community. Numeri, visioni e storie dietro le quinte di una rivoluzione silenziosa che ha trasformato le voci in un’impresa collettiva. Chiude la giornata Radio Restanza, dalle 20.30, un format a cura dei giovani creativi di Verace Studio.

Domenica il festival sperimenta intrecci tra cultura digitale e cultura classica, alle 15.30 con una performance per organo all’aperto negli Orti di Santa Chiara (cortile di Spazio Gerra) con il maestro Renato Negri e la sua Classe di Organo e composizione organistica del Conservatorio Peri–Merulo. Ai Chiostri di San Pietro si terrà alle 19 la lezione-concerto “Ascoltare Mozart”, tenuta da Giovanni Bietti.

Stella Bonfrisco