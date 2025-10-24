Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoQuando finisce cantiere tramPupi AvatiIl dono del profOlio MarcheRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaLa cultura digitale regna allo Spazio Gerra
24 ott 2025
STELLA BONFRISCO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. La cultura digitale regna allo Spazio Gerra

La cultura digitale regna allo Spazio Gerra

Tre giorni di podcast, concerti, incontri e proiezioni. Si parte oggi alle 18, domani pomeriggio l’autrice di successo Francesca Zanni

Francesco Tassi

Francesco Tassi

Per la rassegna “Animali Intelligenti”, allo Spazio Gerra sono in programma tre giorni di podcast, concerti, incontri, workshop e proiezioni alla scoperta di storie di successo legate al podcasting e alla cultura digitale.

Nell’ambito del percorso di co-progettazione culturale “Animali intelligenti” lanciato dal Comune, è nato “Un PodiDigitale”, festival dedicato all’intreccio tra cultura e mondo digitale.

Apre il weekend, oggi alle 18, il raduno di “Profili seriali”, che attraverso giochi, talk, installazioni e un documentario approfondisce il concetto di serialità come approccio alla rete e ai social.

Domani, dalle 16, si alterneranno dallo studio PodEmilia dello Spazio Gerra, incontri, live podcast e performance con alcune realtà emergenti e giovani autori, tra cui Francesca Zanni, vincitrice del premio Pod Radio24 per “Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi” e autrice del libro tratto dall’omonimo podcast true crime “Irrisolti. Dieci crimini italiani” con una lezione-talk dal titolo “Podcast: istruzioni per l’uso” su podcast e giornalismo insieme a Enrico Bergianti e Davide Montesarchio. E la serie audio Movin’ Up/Emergere curata da Viola Bertolin, Alessio Guzzo e Riccardo Casella.

Digital Freaks, la community reggiana che esplora con uno sguardo critico e ironico il mondo digitale, incontrerà due realtà che si occupano di podcast e luoghi di aggregazione: la milanese Est Radio e La Merenda Podcast con base presso Dumbo a Bologna.

Si prosegue con “Podcast Economy: storia, evoluzione e qualche numero di una rivoluzione” insieme a Francesco Tassi (di Vois) che, intervistato da Nick Giacchè, racconterà come il podcast sia passato in pochi anni dal microfono di casa a milioni di ascolti, dall’essere un hobby di nicchia per pochi nerd a un’impresa culturale con un impatto reale su brand, media e community. Numeri, visioni e storie dietro le quinte di una rivoluzione silenziosa che ha trasformato le voci in un’impresa collettiva. Chiude la giornata Radio Restanza, dalle 20.30, un format a cura dei giovani creativi di Verace Studio.

Domenica il festival sperimenta intrecci tra cultura digitale e cultura classica, alle 15.30 con una performance per organo all’aperto negli Orti di Santa Chiara (cortile di Spazio Gerra) con il maestro Renato Negri e la sua Classe di Organo e composizione organistica del Conservatorio Peri–Merulo. Ai Chiostri di San Pietro si terrà alle 19 la lezione-concerto “Ascoltare Mozart”, tenuta da Giovanni Bietti.

Stella Bonfrisco

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata