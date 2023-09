La cultura per la scuola ’Più di uno’: centinaia di progetti per valorizzare la crescita

La Cultura per la Scuola. Come ogni anno, il Comune di Reggio Emilia presenta per l’anno scolastico appena iniziato ’Piùdiuno’: l’offerta di proposte culturali ed educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado della città e di tutta la provincia.

Per questa nuova edizione, la quattordicesima, il titolo è ’Ci vuole un fiore! Ambiente, natura e responsabilità’.

"Anche quest’anno – ha detto l’assessora alla cultura del Comune di Reggio Annalisa Rabitti – sono circa quaranta i soggetti che hanno aderito al ’Piùdiuno’, mentre sono stati quasi settantamila i ragazzi che hanno partecipato lo scorso anno al progetto. Il tema scelto quest’anno è la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, un argomento di attualità è di grande attualità che vuole essere un invito alla responsabilità di tutti per un futuro sostenibile. Tra i tanti progetti in programma nell’arco scolastico ricordo quelli delle biblioteca Panizzi e decentrate; quello dei Musei Civici, con l’idea di un’istituzione che entra nelle scuole; Officina visionaria del cinema Rosebud; Un, due, tre, stella!, le visite organizzate in teatro della Fondazione I Teatri; i laboratori di Palazzo Magnani sulla mostra ’Felicitazioni! Cccp-Fedeli alla linea 1984-2024’, che rappresentano un’occasione importante per mostrare agli studenti una stagione musicale e non solo della nostra città".

"’Piùdiuno’ – ha aggiunto l’assessora a Educazione e Conoscenza del Comune di Reggio Raffaella Curioni – rappresenta una preziosa occasione di apprendimento e approfondimento in ambito educativo, culturale, di formazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica e lo fa attraverso proposte a studenti, giovani, docenti, operatori culturali e famiglie. Un’offerta culturale integrata che spazia in tutti i campi della conoscenza, delle arti e del sapere, rivolta alle scuole del territorio reggiano per iniziare al meglio un nuovo anno scolastico". Aderiscono alla nuova edizione Piùdiuno Reggio Emilia. Cultura per la scuola 2023-2024, una quarantina di realtà, tra servizi del Comune di Reggio e soggetti del terzo settore, tra cui si registrano le nuove entrate Eduiren, Libera Reggio Emilia, l’Associazione per la pedagogia steineriana, Casina dei Bimbi, Circolo Arci Picnic! APS, e Il Semaforo Blu.

Tutta la proposta è consultabile al link: https:www.comune.re.itargomenticulturaprogettipiudiuno

Stella Bonfrisco