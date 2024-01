La ’cura Brandolini’ sembra miracolosa: la Bagnolese gioisce ancora

BAGNOLESE

1

COLORNO

0

BAGNOLESE: Giaroli, Denti, Daniele Calabretti, Ogunleye, Davide Calabretti, Piras, Corbelli, Coscelli, Lecce (31’st Saccani), Martinez, Napoli (47’st Ganassi).

A disp.: Scardovelli, Fino, Curcio, Prendi, Federzoni, Scalea, Benassi. All.: Brandolini

COLORNO: Cattabiani, Denti (18’st Bisagni), Renzetti, Morrone (24’st Mariniello), Setti, Bersanelli (37’st Lo Re), Piscicelli, Pessagno, Delporto, Della Valle, Carrasco.

A disp.: Monteverdi, Castagnetti, Manghi, Galuppo, Orminedelli, Pelagatti. All.: Galli

Arbitro: Manassero di Piacenza Rete: Lecce al 30’st.

Note: ammoniti Giaroli, Denti, Davide Calabretti, Piras e Renzetti.

Espulso al 45’st Coscelli per doppio giallo.

La Bagnolese non poteva sognare un inizio di anno migliore: vittoria per 1-0, e seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta nell’ultimo turno del 2023, sempre in casa e sempre per 1-0 (in quel caso contro il Montecchio).

Secondo hurrà di fila, in una stagione che rimane molto difficile.

I rossoblù, con otto punti in diciotto turni hanno perso quattordici volte, pareggiato due volte, e vinto due match (proprio gli ultimi due).

Il terz’ultimo posto, quello della zona playout, dista sette punti.

Decisivo un gol ad un quarto d’ora dalla fine del numero 9 Lecce.

Ora la Bagnolese, seppur sia sempre ultima in classifica, ci crede e ha più fiducia di prima.