La cura del pennello del Po. Via erba, detriti e sterpaglie

La manutenzione di una importante area della golena del Po, al lido di Guastalla, realizzata con tempestività grazie al volontariato. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la pulizia del "pennello" del Po, ovviamente autorizzata formalmente da AiPo, ente competente per questo tipo di interventi. Ad occuparsi dei lavori per liberare il "pennello" da sterpaglie ed erbacce ormai alte, che rendevano inaccessibile il passaggio sulla striscia in cemento che passa accanto al letto del fiume, sono stati i volontari di Guastalla Ambiente, l’associazione che ormai da diversi anni opera sul territorio a favore della natura e della salvaguardia della golena del fiume, anche attraverso la diffusione della cultura ambientale.

"L’intervento – dicono dall’associazione – è stato reso possibile grazie alla somma raccolta durante la recente festa Naturambiente con i premi messi in palio dai commercianti locali. Ci siamo subito messi all’opera e i risultati sono già ben visibili. C’è ancora molto da fare ma stiamo proseguendo l’azione in quell’area. Perché tutti abbiamo voglia di passeggiare come un tempo in un luogo a noi tanto caro e che caratterizza la nostra golena".

Antonio Lecci