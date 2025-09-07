Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
ReggioEmilia
CronacaLa ’cura Fracchiolla’ funziona. Reggiana, valore raddoppiato
7 set 2025
FRANCESCO PIOPPI
Cronaca
La ’cura Fracchiolla’ funziona. Reggiana, valore raddoppiato

Dopo la campagna acquisti la rosa passa da 7 a 14 milioni. Paga l’investimento sui giovani e l’arrivo di Magnani

Il direttore sportivo granata Domenico Fracchiolla: un’estate impegnativa

Il direttore sportivo granata Domenico Fracchiolla: un’estate impegnativa

Premessa doverosa: quando si tratta di ‘valori potenziali’, i dati sono sempre da prendere con le molle. È comunque molto interessante notare come ‘Transfermarkt’ - la piattaforma di riferimento per quel che riguarda le statistiche nel calcio – rilevi che il valore della Reggiana è addirittura raddoppiato dopo l’ultima campagna acquisti, passando da 7 a 14 milioni.

Se da un lato questa ‘metamorfosi’ fa notizia soprattutto perché Fracchiolla ha ridotto i costi di 1,5 milioni (circa) rispetto alla gestione precedente, dall’altro non deve sorprendere se analizza nel dettaglio. Abbassando di molto l’età media, infatti, i valori dei giocatori di qualità sono destinati a salire.

Nel calcolo generale fa poi ‘saltare il banco’ l’arrivo di un big come Giangiacomo Magnani. Il difensore classe ’95 nativo di Correggio, arrivato in prestito dal Palermo, è il calciatore che ‘costa’ di più visto che il suo cartellino è quotato 1,8 milioni di euro.

Al secondo posto, a pari merito, troviamo invece l’attaccante esterno classe 2001 Elayis Tavsan (di proprietà del Verona) e il difensore classe 2002 Andrea Papetti (legato alla Regia fino al 2027): i due alfieri granata valgono 1,2 milioni ciascuno.

Appena giù dal podio troviamo invece un altro elemento di proprietà: Tobias Reinhart, classe 2000, viene valutato 900mila euro. L’evoluzione di questo giocatore, ingaggiato da Goretti nel gennaio del 2024, è stata sorprendente: con Nesta non vedeva mai il campo, mentre negli ultimi 13 mesi è diventato una colonna. A seguire troviamo Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2006 dell’Atalanta a quota 800mila euro e Mathis Lambourde, attaccante classe 2006 del Verona e poi ancora Matteo Rover, attaccante esterno del ‘99 di proprietà della Reggiana (750mila) e Natan Girma del 2001 (700mila) anche lui tutto del club.

Tanti elementi vengono invece valutati 500mila euro: si tratta di Gondo, Portanova, Bertagnoli e Stulac. Scendendo troviamo poi Charlys e Novakovich (entrambi a 450mila, il primo in prestito dal Verona e il secondo di proprietà), mentre subito dietro (a 400mila) abbiamo l’inossidabile Libutti.

A 350mila c’è Sampirisi, mentre a 300 una lunga lista: i portieri Motta e Saro (in prestito dalla Cremonese), capitan Rozzio, Marras e Contè. Nella ‘forbice’ tra 250 e 50mila, con dati che sono oggettivamente molto variabili a seconda anche dell’esperienza in categoria, abbiamo il resto della rosa: Seculin, Tripaldelli, Quaranta, Vallarelli, Basili, Maisterra, Cavaliere e fino ad arrivare agli ‘esordienti’ Bonetti e Bozzolan.

Tutti questi dati saranno da dimostrare sul campo, ma il ‘calcolo’ fornisce la conferma che la Reggiana si è attrezzata per avere un ‘patrimonio’.

Proprio come ha spiegato anche il direttore sportivo Fracchiolla pochi giorni fa.

