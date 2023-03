La Curia respinge il progetto Bosco di paese

"Bosco di paese? La Curia dice no". Così si legge su uno striscione che nelle scorse ore è stato posto di fronte la chiesa parrocchiale di Campegine, presso il prato che un gruppo apolitico di volontari ambientalisti intendeva trasformare in un bosco urbano al servizio della comunità. Il gruppo "Bosco di paese" da oltre un anno lavorava per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, con la Regione che avrebbe fatto avere le piante da mettere a dimora. La stessa parrocchia appoggia il progetto. Ma "dopo oltre 365 giorni di impegno costante da parte di volontari, tecnici, professionisti e istituzioni locali - sottolineano dal gruppo - il Consiglio Diocesano della Curia di Reggio ha negato, in modo univoco, l’autorizzazione a procedere al nostro progetto del Bosco di Paese.... senza nessuna ulteriore parola". L’idea, spiegano dall’associazione, è stata di "coinvolgere il più possibile il paese nella realizzazione di un’area verde realizzata e gestita attraverso il lavoro di volontari, che potesse essere un luogo di benessere e di biodiversità. Il progetto è stato accolto con entusiasmo da don Paolo e dal Consiglio Pastorale, e ha ottenuto riscontro positivo dal Comune che attraverso l’ufficio tecnico ha appoggiato i progetti depositati dai professionisti che ci hanno affiancato… Il confronto in Curia purtroppo non ha ottenuto la medesima approvazione: ci sono state richieste garanzie a tutela del progetto e della sua fondatezza, cui abbiamo prontamente risposto affiliandoci all’associazione nazionale Pronatura". La Curia ha chiesto la stipula di un atto di cessione del diritto di superficie: "Ci eravamo resi disponibili - sottolinea il gruppo -, poi la Curia ha voluto imporre ulteriori vincoli che prevedevano, tra gli altri, l’obbligo di abbandonare il bosco o, peggio, estirparlo, dopo soli 10 anni. Increduli, abbiamo cercato il dialogo con l’ufficio diocesano competente, senza ottenere riscontro alcuno se non la negazione definitiva dell’autorizzazione a procedere". Ieri pomeriggio è arrivata la risposta della Curia: "La proposta non ha superato diversi rilievi e perplessità. In particolare, l’insediamento boschivo comporterebbe limitazioni a eventuali nuovi assetti che la parrocchia potrebbe assumere nel futuro. In ogni caso, la scelta “green”, voluta dalla Laudato si’, non è smentita, anzi, la valorizzazione dell’ampio spazio verde destinato a prato stabile, ove non sono previsti fabbricati di alcun genere, trova piena conferma. Peraltro, non è emersa una chiara e condivisa destinazione di quello che dovrebbe diventare un “parco pubblico” da parte della Pubblica Amministrazione e non è mancata la preoccupazione legata alla circostanza che l’impianto potrebbe presentare nel tempo rilevanti aspetti manutentivi".

Francesca Chilloni