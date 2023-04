La curva pericolosa sarà raddrizzata Un intervento da 660mila euro

Al via i lavori di rettificazione di una curva pericolosa sulla strada provinciale 513R della Val d’Enza, previsti dallo studio realizzato dalla Provincia d’intesa con il Comune di Vetto d’Enza. Si tratta di un intervento da 660.000 euro di cui 300.000 finanziato dalla Regione Emilia Romagna. I lavori inizieranno dopo Pasqua e durante il cantiere, già in corso la fase di allestimento, ci saranno possibili sensi unici alternati. Questo è il primo dei nove interventi di messa in sicurezza e razionalizzazione in programma nella Sp 513R e riguarda la curva a gomito che si incontra percorrendo la Sp 513R in direzione di Vetto, circa 300 metri dopo il bivio con la Sp 10 in località Pomello, uno dei punti più insidiosi del tracciato dovendo aggirare uno sperone roccioso, che verrà ora scavato per allargare il raggio di curvatura. L’intervento prevede la realizzazione di due paratie a livelli sfalsati che permetteranno di contenere l’entità degli scavi ed un rivestimento in pietra che favorirà un migliore inserimento ambientale e paesaggistico. Grazie all’allargamento della sezione stradale, miglioreranno percorribilità e sicurezza, in particolare per i mezzi pesanti. "Questo cantiere è il primo che viene attivato sulla base dello studio complessivo che i tecnici della Provincia d’intesa con il Comune hanno predisposto per risolvere, in più annualità, alcuni punti critici di una strada a valenza regionale, - spiega il presidente della Provincia Giorgio Zanni - tanto da rientrare tra quelle che abbiamo ereditato a inizio millennio da Anas, Infatti per realizzare tale intervento abbiamo ottenuto un importante contributo finanziario dalla Regione". Il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini: "Sono interventi particolarmente importanti perché destinati a rendere più sicuro e scorrevole il traffico a beneficio dei pendolari, delle attività economiche, ma anche dei turisti".

Settimo Baisi