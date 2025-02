La danza ci accompagna nel Paese dei Cappelli Volanti

La Compagnia Sosta Palmizi torna in Fonderia – questo pomeriggio alle 18 - per far sognare bambine e bambini, con uno spettacolo di danza dal titolo "PerAria!", consigliato dai 5 anni in su. Con la libertà di spirito tipica dell’infanzia, la leggerezza e profondità della fantasia, una piccola stanza può diventare un luogo di grandi avventure: a occhi chiusi e orecchie ben aperte, l’aria e il vento spifferano storie incredibili. E possono trasportare in quello strano paese, Anarea, dove non ci sono venti e tutto è fermo, allora riuscire a muoversi è una sfida affascinante. Oppure nel Paese dei Cappelli Volanti, dove le folate di vento sono talmente forti da scambiare i cappelli e le identità delle persone. "PerAria!" accompagna in un mondo dove la logica degli adulti diventa sempre rarefatta e lascia spazio alla curiosità, allo stupore, alla creatività, al gioco e alle emozioni, invitando il pubblico a diventare più leggero e a stare - almeno per la durata dello spettacolo - un po’ di più con la testa ‘per aria’.

L’idea dello spettacolo nasce dal desiderio di realizzare un omaggio alla vita, alla leggerezza e alla spensieratezza del vivere. Gli autori si sono lasciati ispirare da aria e vento come veicoli e conduttori di esperienze ed emozioni, creando una narrazione a matrioska che contiene al suo interno altre storie create da un’illogica, stimolante e vorticosa curiosità propria dell’infanzia e della creatività. Info: www.fndaterballetto.it La Fonderia è in via Costituzione 39. Stella Bonfrisco