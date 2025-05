La danza come forma d’espressione

I giovani usano sempre più il linguaggio del movimento e dell’espressione artistica. Tra questi, anche la danza è uno strumento educativo che, coinvolgendo ragazzi e ragazze, favorisce integrazione, socializzazione e crescita.

Nella nostra scuola si svolge da alcuni anni un progetto di danza che unisce sport e inclusione: l’hip hop. Grazie alla collaborazione con l’Accademia Danza Fitness e l’associazione Faredanza, ogni anno facciamo 10 ore di lezione, durante le quali un coreografo segue noi studenti nella preparazione della performance per le Olimpiadi di Danza provinciali e nazionali. Secondo la nostra insegnante di scienze motorie, Marina Iori, che coordina le attività, non è facile adattare una coreografia a un numero variabile di partecipanti, ma per noi il bello è proprio adattarci e aiutarci insieme.

Classe III F