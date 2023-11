La danza di Nicola Galli con ’Ultra’ ’lnsel’ al teatro Cavallerizza

La danza al Festival Aperto, con il progetto DanzEr, oggi propone le repliche di "Paradiso", con il Gruppo Nanou impegnato alla Fonderia di Aterballetto, in via Costituzione a Reggio, con spettacoli dalle 18,30 (repliche ogni ora). Alle 11 e alle 16,30 alla Sala Verdi la danza di Nicola Galli con "Ultra", uno spettacolo che spinge gli spettatori a immaginarsi ultra-umani, uniti in uno slancio di contaminazione collettiva, per riconoscere il potere rigenerativo delle relazioni tra le cose e percepire un’equilibrata e profonda organizzazione simbiotica del mondo. Mentre alle 15 al teatro Cavallerizza va in scena "Insel" di Panzetti-Ticconi. "Insel", in italiano "isola", è una creazione coreografica e sonora per quattro performer, che sceglie una condizione geografica come riferimento simbolico per volgere lo sguardo all’individuo e l’inevitabile incontro con la propria ombra. Al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio, oggi alle 16,30 la rassegna Teatrix propone "Pinocchio", spettacolo per ragazzi e famiglie, con la regia di Matteo Bartoli, produzione di On Art. Informazioni: tel. 378-0861195. Sul palco del circolo Rondò di via Rinaldi a Cavazzoli, in città, stasera alle 21,15 torna la comicità dialettale con la compagnia Teatro della Casca impegnata in "Il Buono, il Putto e il Cattivo (Tre uomini e…gh’in vin ‘na gamba)", commedia in due atti di Cristian Bonacini.

Ingresso a 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 353-4368241.