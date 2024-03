La danza parla di oggetti. Possiedo, quindi sono

In Fonderia, questa sera (20,30), la compagnia del nuovo balletto di Toscana porta in scena "The red shoes", spettacolo firmato dal coreografo tedesco Philippe Kratz. La creazione di Philippe Kratz, con musiche appositamente composte da Pierfrancesco Perrone, affronta il tema del legame tra le persone e l’oggetto desiderato, che non è determinato solo dall’utilità funzionale o dal desiderio di possesso.

"Al giorno d’oggi – dice Philippe Kratz - siamo così abituati a consumare che spesso vediamo i prodotti come un mezzo per raggiungere un fine, per farci notare dagli altri, per relazionarci con gli altri e per enfatizzare la nostra individualità. Anche Karen, la protagonista dello spettacolo ispirata alla fiaba di Andersen, cerca di entrare in contatto con gli altri e trovare sicurezza. Fallisce. Eppure, ciò che cerca corrisponde a un desiderio condiviso: appartenere a una collettività e tuttavia mantenere la propria individualità".

s.bon.