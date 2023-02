La danza si trasforma in filastrocca e conquista la fantasia dei bambini

"Stravaganze in sol minore" è la nuova produzione della Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto per l’infanzia, creata da Francesca Lattuada. Sarà presentata in anteprima, in Fonderia, domani alle 17,30, ma è possibile vedere la prova aperta oggi alle 18. Ispirata dai testi e dalle immagini del maestro Toti Scialoja (1914-1998), la coreografa crea un’opera visionaria, ironica e divertente, capace di far sognare i piccoli spettatori e le famiglie. Regia e coreografia sono di Francesca Lattuada, i testi di Toti Scialoja (tratti da "La mela di Amleto"), le maschere, i disegni e gli oggetti sono di Natali Fortier. Interpreti sono Vittoria Franchina, Piersilvio De Santis. "Le vibrazioni che sgorgano dalle poesie di Scialoja sono come gli anelli infiniti che si creano alla superficie dell’acqua quando si getta un sasso – dice Francesca Lattuada - evocatori di immagini irreali o iperreali, portatori di una musicalità che mescola poesia e filastrocca, fanno sì che straordinario e spaventoso si diano la mano".

Biglietti prova aperta 3 euro, anteprima 6 euro (under 6 omaggio) Gli ingressi possono essere acquistati online su www.biglietteriafonderia39.it Info: www.aterballetto.it (Immagine di Natali Fortier)

s.bon.