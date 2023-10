La danza s’impossessa del quartiere Gattaglio

La danza si impossessa del Gattaglio: il Centro coreografico nazionaleAterballetto e l’assessorato alla Partecipazione propongono alla città e a uno dei suoi quartieri più vivi un nuovo laboratorio di danza intergenerazionale.

L’iniziativa in collaborazione con il Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, il Centro sociale Gatto Azzurro e Rigenera fa parte del progetto di CcnAterballetto ‘Over Dance’, per il coinvolgimento di tutte le generazioni.

Lo scorso anno la prima edizione si era intitolata ‘Dal liscio al rave’ e vi avevano preso parte più di 60 persone minori di 25 o maggiori di 60 anni; stavolta invece il titolo sarà ‘Revival rhapsody’, la partecipazione sarà sempre gratuita ma aperta a chiunque abbia più di 16 anni. Lara Guidetti, coreografa e performer che condurrà il laboratorio, si aspetta un aumento ulteriore: "Lavorareremo in due gruppi da 3540 persone ciascuno, per poi unirli a ridosso dello spettacolo finale. Alla prima edizione hanno partecipato esperti di liscio, persone che non avevano mai ballato e ballerini contemporanei, è un percorso aperto a tutti".

Forse ci sarà un altro open day, di certo bisogna iscriversi in fretta inviando entro il 6 novembre una mail a lab@aterballetto.it: da metà novembre gli incontri saranno ogni due settimane al centro sociale ‘Gatto Azzurro’, di martedì, dalle 17.30 alle 19 o dalle 19 alle 20.30, per poi passare a cadenza settimanale dopo Pasqua in vista della performance finale di metà maggio. "Studieremo – prosegue Guidetti – le varie età della vita e il modo in cui si possono conoscere reciprocamente tramite la danza. Sarà un laboratorio specifico sul luogo e sulla comunità, ci sarà una parte coreografica ma anche una drammaturgica e raccoglieremo i materiali e le proposte dei partecipanti per definire la performance finale. Non solo: conosceremo anche il quartiere e i suoi spazi, per portare ovunque danze e musiche".

L’assessore alla Partecipazione Lanfranco de Franco ci crede molto: "È stata l’esperienza più forte in questi anni, ha avuto riconoscimenti da fuori ma la Fondazione nazionale della danza è un privilegio che abbiamo solo noi. L’anno scorso si era lavorato nei centri sociali Tricolore, Mirandola e Rosta Nuova, quest’anno invece si svolgerà per intero in quello del Gattaglio, un quartiere dinamico e in forte ripresa".

Il direttore generale e artistico di Fnd Gigi Cristoforetti si dice felice "perché uscendo dalla compagnia e dai suoi canoni incontriamo molte sorprese ricche di senso artistico e rafforziamo il rapporto con il territorio".

Tommaso Vezzani