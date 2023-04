La data dimenticata "Il 18 aprile 1948 fu la nostra seconda Liberazione"

di Gabriella Mariani Cerati *

Tra le date importanti che hanno segnato la vicenda politica ed umana del secolo scorso, per gli italiani un posto importante merita la data del 18 Aprile 1948, una data troppo spesso dimenticata.

Il 27 Dicembre 1947 viene promulgata la Costituzione italiana e per il 18 Aprile 1948 sono fissate e si svolgono le prime elezioni politiche per la nuova Italia che riparte, dopo le macerie della guerra e lo smarrimento politico del ventennio fascista.

Il 18 Aprile 1948 è stato per gli italiani il secondo 25 Aprile, la possibilità di mantenere la libertà e la democrazia che in quel giorno avevano conquistato. In giro c’erano ancora tante, troppe armi e molti, troppi che avrebbero avuto voglia di usarle: fu il momento delle scelte.

Nel 1943 era nato il Cln ( Comitato di Liberazione Nazionale) che riuniva tutti i principali partiti e movimenti antifascisti, allo scopo di opporsi alla occupazione tedesca ed al nazifascismo. Ne facevano parte democristiani, liberali, partito d’azione, comunisti e socialisti. Nel 1947 il Cln si sciolse prendendo atto da un lato che lo scopo era stato raggiunto ed altresì del fatto che le differenze politiche tra le varie componenti erano così profonde da non giustificarne il mantenimento. Il Pci infatti si schierò, senza dubbio alcuno, sulle posizioni dell’Urss con cui auspicò persino qualche forma di stretta collaborazione, pattizia. I più vecchi ricorderanno la frase che, un po’ a mezza voce ed un po’ con tono scherzoso ( accompagnato da un sospiro che non nascondeva la speranza per l’evento) circolava tra i compagni comunisti: ’Ha da veni’ Baffone (Stalin)”!

Era dunque il momento delle scelte. E Giuseppe Saragat scelse, con intelligenza, lungimiranza, visione strategica e in assoluta coerenza con gli ideali socialdemocratici che avevano costituito la sua cultura sin dagli anni dell’università. Pur aderendo alla dottrina socialista di Turati, suo maestro, egli conobbe Einaudi e ne apprezzò la chiarezza mentale, la coscienza morale e la determinazione nella difesa della libertà. Egli non ebbe infatti mai dubbi sul nesso indissolubile tra libertà, giustizia sociale e democrazia: non ritenne mai possibile raggiungere la giustizia sociale limitando la libertà.

Questo il clima culturale e politico nel quale maturò nel 1948 la decisione di Saragat, condivisa da molti compagni socialisti, di allontanarsi dalla componente massimalista e comunista. Il 18 Aprile, non aderendo alla coalizione del “Fronte Democratico Popolare”, formata principalmente dai comunisti e dai socialisti di Nenni, Saragat consentì la vittoria delle forze laiche di centro e cattoliche guidate da Alcide De Gasperi.

Lo inseguirono le accuse di “socialtraditore” e “socialfascista”, lui che per opporsi al fascismo era stato costretto all’esilio dall’ Italia.

Quella scelta regalò a noi italiani anni di libertà e di crescita economica; tutti abbiamo visto la dura sorte toccata invece alle nazioni che si strinsero attorno all’Urss nel patto di Varsavia: Albania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Democratica Tedesca ( Germania Est), Polonia e Cecoslovacchia.

Quella scelta consentì ad Enrico Berlinguer di iniziare nel 1969 un lento percorso di rifiuto del comunismo a guida Urss, un percorso timido e faticoso, ma pur sempre apprezzabile; nel 1976 dichiarò che l’Italia non avrebbe dovuto uscire dal Patto Atlantico che definì scudo a difesa della libertà e della democrazia, nelle quali il socialismo può crescere. Il percorso si concluse nel 1977 con il famoso “strappo” da Mosca con la dichiarazione che “il vero socialismo” si può realizzare solo con il confronto con tutte le altre forze politiche, socialdemocratiche e cattoliche. Una gran parte degli aderenti all’allora Pci lo capì e lo seguì.

Tutto questo fu possibile perché Saragat lo aveva capito con largo anticipo ed il 18 Aprile 1948 aveva fatto quella scelta.

Il 21 settembre 1993 Gorbaciov venne a Reggio e partecipò ad un incontro che si svolse in una affollata sala degli specchi del Teatro Municipale. Su vari temi disse parole molto sagge che rivelavano la sua capacità di analizzare il passato e prevedere il futuro. Quanto al comunismo disse parole coraggiose e molto chiare: ha funzionato in condizioni eccezionali, ma è inadatto al progresso, antidemocratico ed antiumano. Aggiunse che era un modello “artificioso”, non il risultato di una preventiva analisi della società russa. Lo definì un regime totalitario “non più migliorabile” e concluse: “Nacque per questo la perestroika”. Auspicò l’unificazione dell’Europa, di cui la Russia avrebbe dovuto far parte, e la costituzione di un Consiglio europeo. Disse, con chiarezza, che le vicende future della Russia avrebbero condizionato il resto dell’Europa: parole profetiche! Auspicò stretti rapporti della Russia con l’Italia e così concluse. “Noi vi aspettiamo, non per l’elemosina, ma per collaborare”.

Erano momenti di grandi speranze per la pace e la democrazia. Saragat ed i socialisti democratici che lo avevano seguito, avevano ben compreso, oltre 40 anni prima, che la dignità dell’uomo non può rinunciare alla libertà e la scelta del 18 aprile ci ha consentito di goderne.

Dietro al feretro di Saragat, al momento della morte, non c’erano un milione di italiani come al funerale di Togliatti o come in piazza Venezia ai discorsi di Mussolini, ma anche a lui è dovuta la riconoscenza di tutti gli italiani che il 18 aprile 1948 furono salvati dalla sorte che toccò ad ungheresi, polacchi e cecoslovacchi.

