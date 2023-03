La decisione ora è ufficiale: chiude la Casa di Carità di Busana

VENTASSO

Alea iacta est, decisione presa: a maggio chiude la Casa di Carità Padre Pio di Busana. Lo comunicano ufficialmente i parroci del Vicariato, don Giovanni e don Giuliano, che per sei anni si sono occupati della gestione della struttura per anziani. Dopo l’incontro con alcuni componenti dell’Amministrazione comunale di Ventasso, tra cui il sindaco Enrico Ferretti, con un messaggio WhatsApp rivolto a tutti i cittadini, i due sacerdoti affermano tra l’altro: "Come ricorderete, già nel mese di maggio 2022, con assemblea pubblica tenuta nel salone parrocchiale di Busana, avevamo comunicato che ci saremmo dati un anno di tempo per cercare soluzioni alternative alla nostra presenza fissa nel ruolo di gestione pratica e concreta della vita della Casa della Carità. Nel corso di questi mesi abbiamo cercato due figure stipendiate che potessero assumersi la responsabilità della conduzione della Casa di Carità. Purtroppo non abbiamo trovato nessuno che potesse assumere questi ruoli; abbiamo concluso che non c’era alternativa al considerare terminata l’esperienza". Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: "Ci è stata data la notizia della chiusure della Casa di Carità, ci dispiace, è un servizio per la gente più bisognosa della nostra comunità che viene a mancare. Noi l’abbiamo sempre sostenuta, ma qui non si tratta di un sostegno economico, è un problema diverso perché la Casa della Carità ha le sue regole che devono essere rispettate".

s.b.