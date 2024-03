La democrazia si impara da piccoli: premiati gli allievi della primaria Santa Dorotea

Due classi quarte della scuola primaria Santa Dorotea di Casalgrande Alto sabato saranno premiate, al teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito della prima edizione del ‘Parlamento della scuola’ promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, percorso di cittadinanza e costituzione che ha il patrocinio dell’ufficio scolastico regionale. La scuola riceverà 500 euro. Il progetto è stato seguito dalle insegnanti Elisa Vecchi e Francesca Davoli. Col progetto la Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna confermano il loro concreto sostegno alle attività educative per le future generazioni. "Abbiamo simulato – spiega la docente Elisa Vecchi – un’elezione parlamentare iniziando dalla campagna elettorale fino alle elezioni con una proposta di legge sul miglioramento della nostra scuola. I bambini sperimentano nella scuola la prima forma di democrazia: è per loro la prima occasione di confrontarsi, scontrarsi e imparare ad accogliere idee diverse dalle proprie come accade nella realtà".

m. b.