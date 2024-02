La denuncia del detenuto: "Ho paura che risucceda. Non lo dimenticherò mai"

La querela risale al 7 aprile scorso ed è firmata dal detenuto tunisino di 44 anni che quattro giorni prima aveva subito il pestaggio in carcere, prima nel corridoio e poi all’interno della propria cella dove è stato trascinato di peso. Dieci minuti documentati dalle telecamere interne e finiti in un video agli atti dell’inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per dieci agenti della penitenziaria per tortura, lesioni e falso. L’udienza preliminare è fissata per il 14 marzo. "È stato un lungo momento di terrore puro, in cui ho pensato che non avrebbero mai smesso", ha raccontato il tunisino nella denuncia, assistito dall’avvocato Luca Sebastiani. "Ho esposto al mio avvocato – ha proseguito – la mia ferma volontà di denunciare l’accaduto, perché come io sto pagando per gli errori che ho fatto, è giusto che chi mi ha picchiato, approfittando del mio stato detentivo e della circostanza che fossi ammanettato e in minoranza, risponda legalmente di ciò che ha fatto. Sono consapevole dei rischi che posso correre denunciando tutto questo proprio mentre sono nello stesso carcere, ma non è giusto quello che è successo". "Devo ammettere – ha concluso – ho molta paura che possa risuccedere, non lo dimenticherò mai. Non riesco a dormire perché ripenso a quanta paura ho avuto di morire e a tutta quella forza e violenza che è stata usata nei miei confronti mentre ero a terra e ammanettato".

Quel giorno era stato portato a colloquio dalla direttrice del carcere per vicende disciplinari derivate dal luogo in cui era detenuto in precedenza. All’uscita, sarebbe stato accerchiato da una decina di agenti, "i quali mi hanno messo qualcosa in faccia per coprirmi lo sguardo, credo un sacchetto": in realtà era un federa. Poi "mi hanno buttato pancia e viso a terra, bloccato le mani dietro alla schiena e iniziato a colpirmi con pugni e quant’altro il viso e il corpo. Mi hanno anche strappato i vestiti". Quando hanno smesso lo hanno portato in isolamento, dove ha chiesto più volte di essere visitato, invano. "Per questo, non avendo altre possibilità", ha iniziato a ferirsi, perdendo sangue e attirando dopo un’ora l’attenzione di qualcuno che lo ha portato infermeria.