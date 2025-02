La denuncia di una quindicenne: stuprata fuori dalla disco

SAN POLO (Reggio Emilia)Dal divertimento in un locale estivo a un incubo. È quanto avrebbe vissuto una ragazzina quidicenne: il giorno dopo la discoteca, l’adolescente ha infatti denunciato di aver subito uno stupro da un giovane uomo che l’aveva avvicinata in pista. A seguito delle indagini della polizia di Stato, è stato identificato il presunto responsabile dell’atto brutale, che sarebbe avvenuto nell’estate 2024 a San Polo (Reggio Emilia): ora un ragazzo 21enne figura sott’inchiesta per violenza sessuale con l’aggravante di averla commessa su una minorenne. Il fascicolo, in fase di indagini preliminari, è seguito dal pubblico ministero Francesco Rivabella Francia.

Da quanto trapela, entrambi i protagonisti sono italiani: la ragazza, che oggi ha 16 anni, era andata in discoteca nella serata tra il 24 e il 25 agosto dell’anno scorso, in compagnia di un’amica. Il giovane, con il quale lei avrebbe avuto un rapporto di conoscenza superficiale, avrebbe tentato di approcciarla facendole avances alle quali la ragazza avrebbe opposto un rifiuto. A questo punto, lui le avrebbe chiesto di scambiare qualche parola e i due si sono allontanati dalla pista. Secondo quanto raccontato dalla minorenne, nelle vicinanze del locale il 21enne l’avrebbe costretta a subire un rapporto completo, mentre erano all’aperto.

La ragazzina ha trovato subito la forza di chiedere aiuto: ne ha parlato con la madre, che il giorno dopo l’ha accompagnata al pronto soccorso, dove le sono stati refertati segni compatibili con una violenza. L’adolescente e la sua famiglia sono assistite dall’avvocato Luigi Zaccaria; il 21enne, indagato a piede libero, è difeso dall’avvocato Enrico Della Capanna. Ieri il giudice delle indagini preliminari Luca Ramponi ha nominato la psicologa Delfina Scicchitano come consulente tecnico d’ufficio: dovrà valutare se la minore è idonea per essere sentita durante l’incidente probatorio, allo scopo di raccogliere in forma anticipata il suo racconto in vista dell’eventuale processo.

Alessandra Codeluppi