La destra è spaccata: "Candidate Lombardini". Ma lui declina l’invito

Il centrodestra non è così compatto come potrebbe sembrare. A dimostrarlo è un appello, arrivato da alcuni nomi illustri del passato della destra reggiana, per una candidatura nuova e mai emersa: quella dell’avvocato Tommaso Lombardini, esponente della lunga dinastia industriale metalmeccanica reggiana, ex militante di Alleanza Nazionale di cui fu anche presidente provinciale. Ma l’idea, sebbene affascini tanti elettori moderati reggiani, nasce in realtà già morta. Perché è lo stesso Lombardini a declinare senza grossi dubbi: "Mi lusinga che ci sia chi apprezza ciò che ho fatto – premette con grande cortesia – ma ho fatto 20 dei miei 41 anni in politica e ho già dato. Non ho nessuna intenzione di tornare a fare politica attiva".

Ma ciò che conta in questo caso, più ancora che la candidatura sfumata (o mai esistita) è l’appello che vi sta dietro, che recita così: "Osservando la penosa situazione di empasse non possiamo fare a meno di notare come, a sinistra come a destra, si stiano consumando psicodrammi dettati esclusivamente da interessi, antipatie e logiche che esulano dall’individuare seriamente persone in grado di governare Reggio. È innegabile che i dieci anni di amministrazione Vecchi lascino una città cambiata, con nuovi problemi e con vecchie magagne ma anche con nuove sfide e opportunità: riuscire ad affrontare queste sfide richiede persone in grado di coniugare quanto fatto con quanto è stato tralasciato, oltre gli steccati, ma al tempo stesso con discontinuità rispetto a un sistema che, oggi, appare immobile. Per questo motivo riteniamo che la persona ideale possa essere Tommaso Lombardini". Dopo aver tessuto le lodi di Lombardini, la lettera continua: "Reggio ha bisogno di volti nuovi, moderati, avulsi dal sistema che ci ha governati per decenni ma in grado di gestire e saper dare il giusto valore a ciò che di buono è stato realizzato". Ancora più interessanti le firme in calce all’appello: Maria Francesca Braccini, dottor Pierluigi Brini, dottor Alberto Gallinari, avvocato Alessandro Nironi Ferraroni, avvocato Franco Stefanelli, Luca Braglia, Matteo Braglia, Lorenzo Fanticini. Nomi noti nel panorama della destra italiana. Nomi che fanno parte di una borghesia industriale con radici forti nella storia reggiana.

s.m.