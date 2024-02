La destra non decide. La palla passa a Roma. Ma Tarquini è pronto a partire da solo

Non c’è sintonia nel centrodestra. La giornata che avrebbe dovuto districare il nodo gordiano della candidatura a sindaco è finita con un altro nulla di fatto e un rinvio a un livello superiore. Saranno infatti i senatori romani di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia a dover risolvere la partita reggiana, alle prese con un intricato gioco di equilibri che non mette d’accordo gli alleati sull’unico candidato che fino ad oggi ha sempre dichiarato apertamente di essere pronto a correre: l’avvocato Giovanni Tarquini, profilo moderato e liberale, gradito da una grossa parte del ceto dei professionisti reggiani e con ampi margini di appeal verso il centro cattolico. Ieri mattina i coordinatori emiliani Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia, Matteo Rancan della Lega e Valentina Castaldini di Forza Italia si sono ritrovati per dirsi ciò che già ci si aspettava: l’accordo non c’è. O meglio, la coalizione è spaccata. Perché mentre Lega e Forza Italia si dichiarano compatti dietro una candidatura civica come quella di Tarquini, Fratelli d’Italia sembra frenare.

A parole, non si tratta di un ’niet’ partito dai rappresentanti locali, che invece si sono resi disponibili a un’alleanza a sostegno della lista civica di Tarquini (anche se i mal di pancia reggiani in realtà ci sono, a microfoni spenti). Quanto invece di forti perplessità da parte dei vertici regionali su alcuni aspetti. Tarquini è fortemente sostenuto dal collega Giuseppe Pagliani, ex forzista imputato e poi assolto nel maxi-processo Aemilia, inviso a molti della coalizione. Inoltre l’avvocato difende il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti nel processo (fortemente politicizzato a partire dalle elezioni regionali scorse) sugli affidi in Val d’Enza.

"Noi abbiamo ancora una volta ribadito ciò che sosteniamo da tempo – precisa Castaldini per Forza Italia regionale – E cioé che la candidatura civica di Tarquini ci convince. In Fratelli d’Italia persistono delle perplessità quindi saranno i vertici nazionali a dover dirimere la questione. Io sono certa che Gasparri seguirà la nostra linea".

Attualmente quindi sono tre le possibilità. I senatori romani dei tre partiti potrebbero decidere di andare compatti sulla candidatura di Tarquini, oppure potrebbero lasciare mano libera ai vari partiti locali creando così una doppia candidatura (probabilmente Alessandro Aragona per Fratelli d’Italia e Tarquini come guida di una coalizione civica sostenuta da Lega e Forza Italia). Oppure, ancora, nel risiko delle candidature a livello locale i vertici romani potrebbero imporre di seguire una candidatura politica di uno dei tre partiti, per potersi poi spartire gli altri posti in ballo a Sassuolo e Modena. La decisione in ogni caso non dovrebbe arrivare questa settimana, ma la prossima. Mentre già oggi l’avvocato Giovanni Tarquini potrebbe uscire ufficialmente allo scoperto dichiarando la sua candidatura civica e iniziando la campagna elettorale in solitaria. O quasi, dato che la forza consigliare Alleanza Civica ha già dichiarato di volerlo sostenere.