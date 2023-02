"La destra racconti anche dei partigiani Radic e Papura"

Il Partito Comunista reggiano ha ricordato Lepa Radic partigiana, 17enne partigiana dell’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia che fu impiccata dai nazifascisti l’8 febbraio 1943. "Le venne offerta la possibilità di farle salva la vita, mentre le veniva messo il cappio al collo, in cambio dei nomi di tutti i suoi compagni. La giovanissima partigiana rispose che i nomi li avrebbero saputi quando ‘verranno a vendicarmi’". Così come venne trucidato e bruciato aVadim Papura (foto), giovane militante del Pc, durante la strage nazista nella casa dei sindacati di Odessa. "Il giorno del ricordo è tale se è tutto ad essere raccontato, non soltanto ciò che fa comodo alla ipocrita narrazione odierna", chiosa Alessandro Fontanesi del Pc reggiano.