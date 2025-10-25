La destra storica è in lacrime. È morto Renato Braccini

Lutto nel mondo della destra, è morto lo storico esponente Renato Braccini. Aveva 85 anni, si è spento nella notte di ieri alla casa di riposo Villa al Poggio. A lungo militante dell’Msi, poi passato tra le fila di Fratelli d’Italia. Fu funzionario della Cassa di Risparmio di Reggio. Oggi pomeriggio, alle 17,30, i funerali alla casa funeraria ’Reverberi’.

In tanti lo saluto con affetto. In primis il coordinamento provinciale di Fd’I. "Ha dedicato la sua vita alla difesa dei valori della destra politica, rimanendo sempre fedele ai suoi ideali. La sua passione e il suo impegno instancabile hanno ispirato generazioni di militanti e rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra comunità". Tra i suoi amici più cari, un altro storico esponente della destra storica, Marco Eboli. "Lo conobbi nei primi anni ‘80 nella sede del Msi a Reggio – ricorda – e da allora la nostra amicizia è stata sempre salda, come la nostra militanza e i conviviali. Lui, sua moglie Rita Borghesani (scomparsa prematuramente, ndr) e la figlia Kissy, erano militanti generosi. Una famiglia di destra,da sempre,anche gli altri due gemelli Armando e Caterina. Lo ricordo,con commozione e affetto, nelle riunioni in sede in Via Roma, nelle trasferte a Roma per i comizi, nel creare gli striscioni per i banchetti. Insieme a Luca Tadolini, e tanti altri, era sempre presente nell’andare a erigere croci, nei più disparati luoghi della nostra provincia, a ricordo delle vittime, durante la guerra civile, dei partigiani comunisti. L’ultima volta che l’ho visto, è stato una settimana fa, quando mi recai a Villa al Poggio, per portargli la tessera di Fdi. La commozione mi colse subito perché Renè’, come lo chiamavano i familiari e amici,occupava il letto nel quale morì mio padre Paolo dieci anni fa. Si svegliò per un attimo dal torpore,gli dissi che mettevo la tessera nel comodino e lui fece il gesto dei pollici in su, tipico di quando era felice".

Anche Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale di Forza Italia, gli dedica un pensiero: "Renato per noi è stato un esempio, perchè ha avuto il coraggio di esprimere sempre, liberamente, le sue idee, in una città da sempre governata in ogni ambito dalla ainistra e dal partito Comunista ai tempi. In lui, tutti noi giovani, abbiamo avuto un consigliere che con poche parole a volte molto trancianti, dimostrava di capire con lucidità le scelte politiche di governi e partiti".