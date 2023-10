La destra tallona la sinistra. Separati solo da dieci punti

Centrosinistra e centrodestra separati da meno di dieci punti percentuali. Ballottaggio certo coi piccoli partiti aghi della bilancia. È la fotografia di un sondaggio realizzato da BiDiMedia (commissionato dall’omonima associazione) sulle prossime elezioni Amministrative a Reggio. Un questionario ampio effettuato su un campione di 845 intervistati (tutti maggiorenni residenti in città) su 1.576 contatti totali tra il 28 settembre e il 5 ottobre dell’anno corrente, per un tasso di risposta del 54%. Da evidenziare però anche gli indecisi che tra gli interpellati toccano il 30%. Dunque resta ancora lo spauracchio dell’astensionismo. Dalla raccolta dati emerge come la coalizione formata da Pd, +Europa, Verdi e altri si attesta al 41,5%, mentre l’unione delle tre forze di centrodestra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e liste d’appoggio siano al 31,7%. Il vero ‘terzo polo’ sarebbe invece rappresentato da M5s, Sinistra Italiana e Coalizione Civica raggruppati in questo sondaggio (anche se in realtà, come descriviamo nella pagina accanto, sembra difficile questo apparentamento) al 17,4%. Ciò che balza all’occhio è la semplice eventuale operazione matematica: stando a questo sondaggio, se il Pd riuscisse ad allargare la coalizione a pentastellati e galassia di estrema sinistra, vincerebbe al primo turno. Mentre al centro, Azione e Italia Viva supererebbero di poco insieme il 7,1%.

Interessanti i risultati scorporati sui partiti. Il Pd è dato al 34,1%, mentre Fd’I al 20%. Segue la Lega al 7,1%. Poi Coalizione Civica è al 6,7%, il M5s al 6,6%. Azione non va oltre il 4,1%; a ruota, Forza Italia al 3,8%, Italia Viva al 3% (a pelo sulla soglia di sbarramento) i Verdi al 2,8%, +Europa al 2,6% al pari di Rec - Reggio Emilia in Comune. Infine sono stati sondati anche i singoli papabili candidati: Dario De Lucia (Coalizione Civica) è quello che raccoglie più consensi col 38% staccando di un punto Giovanni Tarquini (indicato come possibile nome per il centrodestra). Al 31% Lanfranco de Franco (in lizza per il Pd). Seguono Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica) e Alessandro Aragona (Fd’I) entrambi al 29%. Poi Annalisa Rabitti (Pd) al 24%, Stefania Bondavalli (centrosinistra) al 23%, Cosimo Pederzoli (Sinistra Italiana) al 20% ex-aequo con Roberto Salati (Lega). Chiudono Benedetta Fiorini (Lega) al 19% e stessa percentuale il segretario Dem Massimo Gazza.

dan. p.