La dieta giapponese per contrastare la steatosi

La steatosi epatica non causata da bevande alcoliche, detta anche comunemente “fegato grasso” è una alterazione di questo organo che colpisce una larga fascia della popolazione italiana. Ricercatori dell’università giapponese di Osaka hanno voluto constatare se la loro alimentazione fosse in grado o meno di contrastare, come la nostra dieta mediterranea, l’evoluzione della steatosi verso la fibrosi. Hanno così indagato e pubblicato su Nutrients l’alimentazione di 136 pazienti affetti da steatosi epatica prendendo in considerazione 12 gruppi di cibi abituali in Giappone fra i quali riso, verdura verde e gialla, frutti di mare, alghe giapponesi, manzo, maiale, soia e suoi derivati ecc.. Tramite uno strumento (Fibroscan) in grado di valutare nel fegato la fibrosi sono riusciti ad individuare quali fra questi alimenti avessero la maggior capacità di contrastare l’evoluzione della patologia. I cibi più benefici sono risultati quelli a base di soia, i frutti di mare, i pesci e le alghe. Sono questi prodotti infatti ricchi di sostanze fondamentali come proteine nobili, fibra vegetale, benefici acidi grassi omega 3, vit. D, potassio, calcio, ferro, zinco, magnesio, iodio e fosforo. Inoltre la soia ha mostrato di poter aumentare la preziosa massa muscolare nei partecipanti allo studio. In conclusione, gli autori sostengono che la dieta giapponese, al pari della nostra dieta mediterranea aiuta a controllare l’evoluzione del “fegato grasso”.