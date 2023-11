La difesa deposita il ricorso in Appello

"Manca la prova che l’omicidio sia stato premeditato". È questo il più importante motivo alla base del ricorso in Appello presentato dalla difesa di Marco Eletti, condannato in primo grado a 24 anni e 2 mesi per l’omicidio del padre Paolo e il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti, a San Martino e da lui confessati. Il pm Giannusa aveva chiesto l’ergastolo. "Fu la conseguenza di un gesto estemporaneo, non preparato – dicono i legali Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella – Se la Corte dovesse escludere quest’aggravante, la pena verrebbe ridotta fin quasi a dimezzarsi".