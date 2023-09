La difesa di Shabbar: "Dubbi su ora e luogo"

"A oggi abbiamo il dubbio che l’omicidio di Saman Abbas possa non essersi verificato quella sera e in quel luogo. Ci sono elementi che devono ancora essere vagliati".

È quanto sostiene la difesa del padre Shabbar Abbas, affidata agli avvocati Enrico Della Capanna e Simone Servillo. "Il momento della morte e il posto possono cambiare movente e ruoli che gli imputati potrebbero avere avuto. Se ad esempio Saman fosse stata uccisa il giorno dopo, i genitori erano già in Pakistan, e mal si giustificherebbe la loro fuga a seguito della preordinazione dell’omicidio". Per Servillo "il dato fondamentale emerso dalla perizia è che è impossibile dare una tempistica precisa al frangente omicidiario. Dal momento in cui la ragazza viene afferrata, si è parlato di un tempo per arrivare alla morte compreso fra i trenta secondi e gli otto minuti, senza considerare un’eventuale colluttazione precedente. E non è stato neppure escluso che lo strozzamento sia avvenuto in due momenti diversi".

Della Capanna boccia il movente del giro dei matrimoni combinati per soldi, emerso dalle testimonianze rese da due detenuti, uno dei quali avrebbe parlato con Danish Hasnain: "Il fidanzato di Saman in Pakistan appartiene a una famiglia benestante: i suoi genitori hanno lavorato per parecchi anni negli Usa. Aveva risorse tali per cui non aveva interesse a venire in Italia per il permesso di soggiorno". La loro attenzione si sofferma invece sulle scarpe e calze di Saman, non trovate. Servillo parla di "zone d’ombra sulla ricostruzione". Della Capanna approfondisce il concetto: "La mancanza delle calzature mi fa pensare che l’omicidio non sia avvenuto lì, ma che quella sera lei possa essersi recata a casa di qualcuno, che si sia tolta calze e scarpe per mettersi comoda e che lì possa essere accaduto qualcosa che abbia portato alla sua uccisione. La morte per strozzamento può evocare anche un gesto d’impeto".

Lo scavo della buca evoca però la premeditazione. "Bisognerà capire dal perito se l’ipotesi che la fossa sia stata scavata il 29 aprile con quegli strumenti sia sostenibile. Altrimenti è che sia stata scavata successivamente". Sul pianto di Abbas in aula, le difese lo contestualizzano: "Da quando lo abbiamo incontrato, lui ha sempre manifestato grande commozione verso la figlia. Ci ha raccontato che il 24 giugno 2020, quando lei tornò dal Belgio, si precipitò ad abbracciarla. Al di là della sua eventuale responsabilità, un padre che vede certe immagini nom può restare insensibile. Trovo il suo pianto assolutamente normale".

al.cod.