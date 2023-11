"La differenziata è balzata al 90%. Merito della raccolta porta a porta"

"E’ importante considerare come l’introduzione del sistema porta a porta su tutto il territorio comunale per alcune frazioni di rifiuto, quali l’organico, indifferenziato e verde, abbia portato ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata in modo considerevole".

A dichiararlo è l’assessore comunale alla città sostenibile di Scandiano Claudio Pedroni intervenendo, durante il consiglio comunale, sul tema della raccolta differenziata. Pedroni ha risposto a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle che chiedeva anche gli ultimi dati sulla quantità di raccolta differenziata per tipologia.

"Nel 2018 – spiega l’assessore – la percentuale di raccolta differenziata sul totale era ormai consolidata sul 63%, mentre oggi abbiamo dati che sfiorano il 90%. Questo essenzialmente grazie ad un metodo di raccolta come il ‘porta a porta’ che induce a differenziare e attraverso un sistema premiante, come la tariffazione puntuale, che premia chi resta all’interno degli svuotamenti minimi precalcolati per famiglie e imprese. Ovviamente si tratta di un metodo di raccolta che ha costi considerevoli. Ciononostante resta una tariffazione sotto controllo per quanto riguarda chi resta negli svuotamenti minimi".

Già inoltre attiva la raccolta stradale per gli oli esausti e due mini ecostation, una a Scandiano e l’altra ad Arceto. Recentemente è stata predisposta anche la raccolta dei Raee, i piccoli rifiuti elettronici conferiti nelle scuole e in municipio all’interno di un raccoglitore arancione. In consiglio è poi emerso che nel 2022 la differenziata ha raggiunto l’88,5% sul generale e l’11,5% di indifferenziato che corrisponde a 74 kg per abitante.

"Il primo semestre 2023 – sottolinea l’assessore Pedroni – le percentuali vengono sostanzialmente riconfermate con leggero miglioramento. Parliamo di dati non definitivi, ma comunque indicativi. Per quanto riguarda la carta e cartone si è passati dai 2 milioni di kg del 2018 ai 2,4 milioni del 2022. Per la frazione organica erano 816mila i kg nel 2018 che sono più che raddoppiati per arrivare a oltre 1,7 milioni nel 2022. Sulla plastica siamo passati da 640mila kg a 1,3 milioni. Il vetro dai 72mila kg del 2018 ai 125mila del 2022".

Matteo Barca