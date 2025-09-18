Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzino accoltellatoGranchio bluGite autunnoConcerti 2026Affari tuoiElettra Lamborghini
Acquista il giornale
CronacaLa diga di Vetto apre al dibattito. Percorso pubblico sui territori
18 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. La diga di Vetto apre al dibattito. Percorso pubblico sui territori

La diga di Vetto apre al dibattito. Percorso pubblico sui territori

Dopo la riunione operativa che si è svolta martedì al ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’iter procedurale della diga di...

Il progetto della diga di Vetto prevede la realizzazione di un invaso sul fiume Enza, nel territorio del comune di Vetto, tra Reggio. e Parma

Il progetto della diga di Vetto prevede la realizzazione di un invaso sul fiume Enza, nel territorio del comune di Vetto, tra Reggio. e Parma

Per approfondire:

Dopo la riunione operativa che si è svolta martedì al ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’iter procedurale della diga di Vetto - al termine dell’approvazione del Docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali) - vedrà un percorso di pubblico dibattito sul territorio nei prossimi mesi.

Da questo iter scaturirà poi il valore effettivo del Pfte (progetto di fattibilità tecnico economica), in base alla scelta e alle integrazioni che saranno apportate. Il costo complessivo del Pfte non è dunque ancora determinato, ma beneficerà comunque di quanto già stanziato in precedenza (3,2 milioni) dal Mit all’Autorità di bacino del fiume Po, ente che non è incaricato della progettazione della diga. Il tutto avverrà sotto la supervisione del commissario straordinario Stefano Orlandini, la cui nomina è stata ufficializzata alla fine dello scorso luglio.

La diga di Vetto è un progetto per la realizzazione di un invaso sul fiume Enza, nel territorio del comune di Vetto, tra le province di Reggio Emilia e Parma. Nel 1980-89 ci furono versioni significative del progetto, ma non sono mai state completamente realizzate. Trattasi di un invaso con capacità che varia a seconda delle versioni: si parla di circa 100 milioni di metri cubi come ipotesi del progetto storico (“progetto Marcello”).

La mancata realizzazione dell’invaso ha sollevato a più riprese le reazioni, politiche e non, di chi è a favore o contro il progetto. Da un lato c’è chi sostiene che serva per far fronte ai problemi di siccità sempre più frequenti, per usi agricoli, industriali e civili, oltre che per la sicurezza idraulica ossia mitigare alluvioni, esondazioni, e gestire le acque piovane. Dall’altro lato, si ponte l’accento sulle preoccupazioni ambientali legate all’impatto che la diga avrebbe sull’ecosistema e sulla bellezza paesaggistica, col rischio che l’opera possa alterare in modo negativo il territorio montano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DigaAmbiente