La diga di Vetto apre al dibattito. Percorso pubblico sui territori

Dopo la riunione operativa che si è svolta martedì al ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’iter procedurale della diga di Vetto - al termine dell’approvazione del Docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali) - vedrà un percorso di pubblico dibattito sul territorio nei prossimi mesi.

Da questo iter scaturirà poi il valore effettivo del Pfte (progetto di fattibilità tecnico economica), in base alla scelta e alle integrazioni che saranno apportate. Il costo complessivo del Pfte non è dunque ancora determinato, ma beneficerà comunque di quanto già stanziato in precedenza (3,2 milioni) dal Mit all’Autorità di bacino del fiume Po, ente che non è incaricato della progettazione della diga. Il tutto avverrà sotto la supervisione del commissario straordinario Stefano Orlandini, la cui nomina è stata ufficializzata alla fine dello scorso luglio.

La diga di Vetto è un progetto per la realizzazione di un invaso sul fiume Enza, nel territorio del comune di Vetto, tra le province di Reggio Emilia e Parma. Nel 1980-89 ci furono versioni significative del progetto, ma non sono mai state completamente realizzate. Trattasi di un invaso con capacità che varia a seconda delle versioni: si parla di circa 100 milioni di metri cubi come ipotesi del progetto storico (“progetto Marcello”).

La mancata realizzazione dell’invaso ha sollevato a più riprese le reazioni, politiche e non, di chi è a favore o contro il progetto. Da un lato c’è chi sostiene che serva per far fronte ai problemi di siccità sempre più frequenti, per usi agricoli, industriali e civili, oltre che per la sicurezza idraulica ossia mitigare alluvioni, esondazioni, e gestire le acque piovane. Dall’altro lato, si ponte l’accento sulle preoccupazioni ambientali legate all’impatto che la diga avrebbe sull’ecosistema e sulla bellezza paesaggistica, col rischio che l’opera possa alterare in modo negativo il territorio montano.