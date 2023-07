"La diga sarà grande Il Pd? Diviso sul voto"

di Francesca Chilloni

La diga di Vetto ancora non esiste ma anche in piena estate continua a determinare infuocati dibattiti politici.

L’ultima occasione l’ha fornita un ordine del giorno di Gianluca Vinci discusso martedì sera alla Camera e poi approvato, con il deputato di Fratelli d’Italia che parla si spaccatura del Pd puntando l’indice contro Ilenia Malavasi, la quale a sua volta spiega di essersi astenuta per non farsi strumentalizzare, e Andrea Rossi, che invece afferma di non aver votato semplicemente perché "assente per motivi personali".

L’Odg impegna il Governo a valutare, per quanto di propria competenza, che la diga che si andrà a realizzare sul torrente Enza comprenda un volume di laminazione delle acque ritenuto sufficiente a evitare future alluvioni; un "volume aggiuntivo da tenere vuoto per contenere le acque cadute in eccesso in caso di pericolo di alluvione". Vinci specifica: "Come quella avvenuta a Brescello nel 2017". Poi parla di "una spaccatura nel Pd, che ha votato in gruppo contro la sua approvazione, ad eccezione della deputata reggiana Ilenia Malavasi e dei suoi vicini di banco Andrea Orlando e Laus Donato, che si sono astenuti mentre l’altro reggiano Andrea Rossi non ha espresso il proprio voto, probabilmente per non far registrare il dissenso dal gruppo".

E conclude: "Il nostro Governo va comunque avanti, pur conscio dei malumori che il progetto crea in casa Pd e quindi degli ostacoli che si avranno in Regione Emilia-Romagna".

Di fuoco la risposta della deputata correggese: "Nessuna spaccatura nel Pd. Vinci, invece che preoccuparsi delle altrui astensioni, farebbe meglio a spiegare ai reggiani come mai, per esempio, in questi giorni non si sia minimamente interessato affinché la nostra provincia fosse inserita tra i destinatari dei fondi a seguito delle alluvioni, che hanno portato nella nostra provincia danni per oltre 63 milioni".

Poi lo invita a non "vantarsi di risultati ottenuti dal Pd, su cui lui e il suo partito non hanno nessun merito… È stato il governo Draghi a stanziare i 3,5 milioni di euro su indicazione di priorità segnalata dalla Regione, che ha poi aggiunto 300mila euro per completare la progettazione". "Vinci - sottolinea Malavasi ha presentato un odg nel corso della discussione del Dl Alluvione, che ritengo strumentale e fuorviante. La diga non è pertinente al Decreto… Per questo ho deciso di astenermi e ora Vinci mi tira pretestuosamente in ballo, inventando presunte divisioni. Il Pd sta dalla parte del territorio, con cui ha attivato un confronto nel tempo che ha portato a maturare una posizione chiara e condivisa".

Infine precisa: "Il Governo sul dimensionamento della potenziale diga non ha competenza, e l’obiettivo degli studi di fattibilità è esattamente valutare la fattibilità del progetto. Siamo di fronte a un concreto piano che consente di dare prospettive a un intero territorio che ha deciso di cogliere positivamente questa possibilità per provare ad affrontare l’emergenza idrica. Come, dove, quanto, lo valuteremo in seguito al progetto di fattibilità".

"La diga infatti – chiude la dem Malavasi – si inserisce in un più ampio intervento sulla Val d’Enza, tra cui il miglioramento delle reti, il riutilizzo degli ex laghi Enel, il recupero delle ex cave da usare come bacini irrigui e la realizzazione della traversa di Cerezzola".