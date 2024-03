La Digos rimuove striscione dei tifosi

Sale la febbre per il derby di domani e con essa anche la tensione in città. Ieri le forze dell’ordine hanno sequestrato uno striscione che alcuni tifosi della Reggiana avevano piazzato sopra il passaggio pedonale su viale Isonzo e che conteneva frasi offensive e minacciose rivolte ai rivali dello Spezia. Stessa sorte toccata anche ad altri striscioni comparsi in via Mozart e alla rotonda del Campovolo. Fino a ieri sera i biglietti venduti per l’occasione erano 1421 di cui 630 per il settore ospiti (Curva Nord). I supporters liguri avranno tempo solo fino a questa sera alle 19 per effettuare l’acquisto attraverso la piattaforma Vivaticket (e nei punti vendita autorizzati) salvo impennate dell’ultima ora gli ultras rivali saranno quindi un po’ meno dei mille inizialmente stimati.

Nel frattempo la Lega ha reso noto gli orari fino alla terzultima giornata di campionato. Questi gli ultimi aggiornamenti: Reggiana-Cosenza venerdì 19 aprile alle 20,30, Palermo-Reggiana sabato 27 aprile alle 16,15 mentre il derby col Modena è stato messo in scaletta per mercoledì primo maggio (festa dei lavoratori) alle ore 18.